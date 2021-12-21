В АТОР назвали топ-10 регионов России по организованному туризму

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала топ-10 регионов страны по организованному туризму по итогам 2021 года.
В АТОР назвали топ-10 регионов России по организованному туризму
  • РИА Новости

«Это Краснодарский край — никого, мне кажется, это не удивляет, — Крым, Санкт-Петербург, Владимирская область, Ставропольский край, Ярославская область, Тюменская область, вошедшая в десятку к величайшему удивлению всех, Республика Карелия, Республика Татарстан и Тверская область, которая вскочила в этот уходящий поезд из-за того, что на ноябрьские праздники многие соседние регионы вводили ограничения», — сказала Ломидзе в беседе с НСН.

Как ранее сообщало ФАН, в пресс-службе сервиса Tvil.ru перечислили популярные направления для новогодних корпоративов.

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