Песков не стал прогнозировать, когда может завершиться пандемия

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что давать прогнозы относительно сроков пандемии невозможно.
Песков не стал прогнозировать, когда может завершиться пандемия
  • Reuters

«Что-то прогнозировать с точки зрения пандемии нельзя», — приводит ТАСС слова Пескова.

В связи с этим он напомнил о распространении нового штамма коронавируса.

«Мы видим, что творится с «омикроном» в Европе, мы понимаем с вами, что «омикрон» уже здесь», — сказал пресс-секретарь.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 2022 год должен стать завершающим для пандемии коронавирусной инфекции.

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