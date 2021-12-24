Песков не стал прогнозировать, когда может завершиться пандемия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что давать прогнозы относительно сроков пандемии невозможно.

«Что-то прогнозировать с точки зрения пандемии нельзя», — приводит ТАСС слова Пескова.

В связи с этим он напомнил о распространении нового штамма коронавируса.

«Мы видим, что творится с «омикроном» в Европе, мы понимаем с вами, что «омикрон» уже здесь», — сказал пресс-секретарь.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 2022 год должен стать завершающим для пандемии коронавирусной инфекции.