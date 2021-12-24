Росавиация расследует инцидент с самолётом рейса Саратов — Москва

В Росавиации расследуют инцидент с самолётом S7 рейса Саратов — Москва, который приземлился в аэропорту Домодедово после сообщения о разгерметизации.

«Центральным МТУ Росавиации назначена комиссия по расследованию произошедшего авиационного инцидента с целью установления причин авиационного инцидента с рейсом SBI 1236 Саратов (Гагарин) — Москва (Домодедово)», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По оценкам Росавиации, экипаж самолёта выполнил все действия в соответствии с инструкциями и осуществил штатную посадку в столичном аэропорту в 15:07 мск.

Инцидент произошёл 24 декабря. В связи с внештатной ситуацией самолёт В-737-83N авиакомпании «Сибирь» запросил снижение до высоты 3050 м и принял решение о возврате на аэродром назначения.

Ранее сообщалось об экстренной посадке рейса Москва — Краснодар после срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов.