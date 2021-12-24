Председатель СК поставил на контроль дело о пожаре в астраханской больнице

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование пожара в астраханской больнице, где погибли две пациентки.
Председатель СК поставил на контроль дело о пожаре в астраханской больнице
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«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области Могушкову И.Ш. доложить о проведённых следственных действиях», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

Пожар в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги, в которой лечат больных COVID-19, произошёл утром в пятницу, 24 декабря. Погибли две пациентки.

Возгорание произошло в результате замыкания электропроводки.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в инфекционной больнице в Астрахани.

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