Председатель СК поставил на контроль дело о пожаре в астраханской больнице

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование пожара в астраханской больнице, где погибли две пациентки.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области Могушкову И.Ш. доложить о проведённых следственных действиях», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

Пожар в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги, в которой лечат больных COVID-19, произошёл утром в пятницу, 24 декабря. Погибли две пациентки.

Возгорание произошло в результате замыкания электропроводки.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в инфекционной больнице в Астрахани.