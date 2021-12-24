После гибели двух человек при пожаре в инфекционной больнице в Астрахани возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в инфекционной больнице в Астрахани. Соответствующая информация приводится на сайте регионального главка СК России.

«Cледственным отделом... возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в областной инфекционной клинической больнице», — говорится в сообщении.

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК России (нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц).

24 декабря сообщалось, что два человека стали жертвами пожара в реанимации областной инфекционной больницы в Астрахани.

ФАН со ссылкой на источник сообщило, что в результате ЧП погибли Лариса Ш. (42 года) и Валентина П. (70 лет).

Возгорание произошло в результате замыкания электропроводки.