ТАСС: летевший из Краснодара в Петербург самолёт Airbus A319 подал сигнал тревоги

Короткая ссылка
Пассажирский самолёт Краснодар — Санкт-Петербург подал сигнал тревоги в полёте. Об этом сообщил ТАСС источник в авиационных службах.
ТАСС: летевший из Краснодара в Петербург самолёт Airbus A319 подал сигнал тревоги
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Airbus A319 подал сигнал тревоги в небе над Тверской областью», — сказал собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что самолёт Саратов — Москва спустя полчаса после вылета подал сигнал тревоги и снизился.

В настоящее время он готовится к посадке в аэропорту Домодедово.

20 декабря в московском аэропорту Шереметьево успешно приземлился самолёт, выполнявший рейс Париж — Москва, пилоты которого сообщили о неисправности.

Как уточняется, сработал датчик неисправности противобуксовочной системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить