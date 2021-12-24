ТАСС: летевший из Краснодара в Петербург самолёт Airbus A319 подал сигнал тревоги

Пассажирский самолёт Краснодар — Санкт-Петербург подал сигнал тревоги в полёте. Об этом сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

«Airbus A319 подал сигнал тревоги в небе над Тверской областью», — сказал собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что самолёт Саратов — Москва спустя полчаса после вылета подал сигнал тревоги и снизился.

В настоящее время он готовится к посадке в аэропорту Домодедово.

20 декабря в московском аэропорту Шереметьево успешно приземлился самолёт, выполнявший рейс Париж — Москва, пилоты которого сообщили о неисправности.

Как уточняется, сработал датчик неисправности противобуксовочной системы.