РИА Новости: сообщивший о неисправности самолёт успешно сел в Шереметьеве

В московском аэропорту Шереметьево успешно приземлился самолёт, выполнявший рейс Париж — Москва, пилоты которого сообщили о неисправности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево в 19:42», — говорится в сообщении.

Как уточняется, датчик неисправности противобуксовочной системы сработал в самолёте, следовавшем из Парижа в Москву.

2 декабря самолёт, который летел из Магадана в Новосибирск, нештатно приземлился в Иркутске из-за поломки электроники.