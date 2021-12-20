РИА Новости: сообщивший о неисправности самолёт успешно сел в Шереметьеве
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево в 19:42», — говорится в сообщении.
Как уточняется, датчик неисправности противобуксовочной системы сработал в самолёте, следовавшем из Парижа в Москву.
2 декабря самолёт, который летел из Магадана в Новосибирск, нештатно приземлился в Иркутске из-за поломки электроники.