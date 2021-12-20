РИА Новости: сообщивший о неисправности самолёт успешно сел в Шереметьеве

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В московском аэропорту Шереметьево успешно приземлился самолёт, выполнявший рейс Париж — Москва, пилоты которого сообщили о неисправности.
РИА Новости: сообщивший о неисправности самолёт успешно сел в Шереметьеве
  • © Международный аэропорт Шереметьево
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево в 19:42», — говорится в сообщении.

Как уточняется, датчик неисправности противобуксовочной системы сработал в самолёте, следовавшем из Парижа в Москву.

2 декабря самолёт, который летел из Магадана в Новосибирск, нештатно приземлился в Иркутске из-за поломки электроники.

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