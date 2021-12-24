СК завершил расследование дела о незаконных сделках с квартирами семьи актёра Баталова

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Следственный комитет завершил расследование дела о мошенничестве при оформлении сделок с недвижимостью семьи актёра Алексея Баталова.
СК завершил расследование дела о незаконных сделках с квартирами семьи актёра Баталова
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Также завершено расследование в отношении нотариуса Михаила Бублия, который обвиняется в пособничестве мошенничеству и злоупотреблении полномочиями частным нотариусом.

Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.

18 сентября следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью семьи актёра Алексея Баталова.

По данным СК, вдова и дочь актёра обманным путём лишились доли в квартире, мастерской, двух квартир, одна из которых расположена в центре Москвы, и крупной суммы денег.

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