СК завершил расследование дела о незаконных сделках с квартирами семьи актёра Баталова

Следственный комитет завершил расследование дела о мошенничестве при оформлении сделок с недвижимостью семьи актёра Алексея Баталова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Также завершено расследование в отношении нотариуса Михаила Бублия, который обвиняется в пособничестве мошенничеству и злоупотреблении полномочиями частным нотариусом.

Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.

18 сентября следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью семьи актёра Алексея Баталова.

По данным СК, вдова и дочь актёра обманным путём лишились доли в квартире, мастерской, двух квартир, одна из которых расположена в центре Москвы, и крупной суммы денег.