Онищенко прокомментировал идею размещать алкомаркеты вне населённых пунктов

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал идею размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов.

«Вне населённых пунктов строить магазины — это, конечно, эффектно, но нереально», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению Онищенко, в борьбе с потреблением алкоголя упор следует делать на человека, мотивировать его в вопросе сохранения здоровья.

«Вот об этом надо говорить», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населённых пунктов.