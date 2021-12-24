Онищенко прокомментировал идею размещать алкомаркеты вне населённых пунктов
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- РИА Новости
«Вне населённых пунктов строить магазины — это, конечно, эффектно, но нереально», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По мнению Онищенко, в борьбе с потреблением алкоголя упор следует делать на человека, мотивировать его в вопросе сохранения здоровья.
«Вот об этом надо говорить», — добавил он.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населённых пунктов.