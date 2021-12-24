Онищенко прокомментировал идею размещать алкомаркеты вне населённых пунктов

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал идею размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов.
Онищенко прокомментировал идею размещать алкомаркеты вне населённых пунктов
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Вне населённых пунктов строить магазины — это, конечно, эффектно, но нереально», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению Онищенко, в борьбе с потреблением алкоголя упор следует делать на человека, мотивировать его в вопросе сохранения здоровья.

«Вот об этом надо говорить», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населённых пунктов.

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