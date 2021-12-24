Песков назвал эмоциональной несдержанностью слова журналистки из Кургана о ПЦР-тесте

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что считает эмоциональной несдержанностью слова прошедшей на пресс-коференцию с президентом России Владимиром Путиным журналистки из Кургана о ПЦР-тесте.

«Журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определённой схеме, поэтому тут уже однозначно. Скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения», — сказал Песков.

Он также выразил сомнение, что у кого-то из журналистов могла быть температура, поскольку «была достаточно жёсткая проверка».

Ранее журналистка из Кургана Анна Шишминцева после пресс-конференции опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что её якобы пропустили на мероприятие с неверными датами ПЦР-тестов.

Позже пост был отредактирован.