Песков назвал эмоциональной несдержанностью слова журналистки из Кургана о ПЦР-тесте
- © Пресс-служба Президента РФ
«Журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определённой схеме, поэтому тут уже однозначно. Скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения», — сказал Песков.
Он также выразил сомнение, что у кого-то из журналистов могла быть температура, поскольку «была достаточно жёсткая проверка».
Ранее журналистка из Кургана Анна Шишминцева после пресс-конференции опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что её якобы пропустили на мероприятие с неверными датами ПЦР-тестов.
Позже пост был отредактирован.