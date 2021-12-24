В России в 2021 году выявили 59 тысяч совершённых при помощи IT-технологий наркопреступлений

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В 2021 году в России выявлено около 59 тыс. наркопреступлений, совершённых с помощью IT-технологий. Об этом сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров.
В России в 2021 году выявили 59 тысяч совершённых при помощи IT-технологий наркопреступлений
  • РИА Новости

«В этом году мы в 1,5 раза больше выявили и пресекли наркотических преступлений, совершённых с помощью IT-технологий, с использованием возможностей интернета, иных мессенджеров», — цитирует ТАСС Смурова.

Он уточнил, что в данной категории в 2021 году зарегистрировано порядка 59 тыс. преступлений.

В июне глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что за три года число зарегистрированных наркопреступлений, совершённых с применением современных технологий, выросло в 2,5 раза.

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