Суд приговорил к семи годам колонии экс-замглавы Госстройнадзора Кузбасса по делу «Зимней вишни»

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Экс-замглавы Госстройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей приговорена к семи годам лишения свободы по делу пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
Суд приговорил к семи годам колонии экс-замглавы Госстройнадзора Кузбасса по делу «Зимней вишни»
  • © Данил Айкин
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Признать Шенгерей Светлану Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК России, и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы», — сказала судья.

К тому же Шенгерей лишена права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением функции представителя власти, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и хозяйственных полномочий на срок два года.

Ранее в Кемерове огласили приговоры по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

В частности, главу компании — собственника ТЦ Юлию Богданову — приговорили к 14 годам колонии.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети.

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