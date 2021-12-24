Замглавы Росздравнадзора направился в Астрахань после пожара в больнице

Заместитель главы Росздравнадзора Дмитрий Павлюков вылетел в Астрахань для расследования причин возгорания в реанимации астраханской инфекционной больницы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

РИА Новости

«По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко для расследования причин возгорания в отделении реанимации областной инфекционной клинической больницы в Астрахань вылетел замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков», — цитирует ТАСС Кузнецова. 24 декабря сообщалось, что два человека стали жертвами пожара в реанимации областной инфекционной больницы в Астрахани. Пожарные ликвидировали возгорание.