Замглавы Росздравнадзора направился в Астрахань после пожара в больнице
- РИА Новости
«По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко для расследования причин возгорания в отделении реанимации областной инфекционной клинической больницы в Астрахань вылетел замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков», — цитирует ТАСС Кузнецова.
24 декабря сообщалось, что два человека стали жертвами пожара в реанимации областной инфекционной больницы в Астрахани.
Пожарные ликвидировали возгорание.