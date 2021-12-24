Замглавы Росздравнадзора направился в Астрахань после пожара в больнице

Короткая ссылка
Заместитель главы Росздравнадзора Дмитрий Павлюков вылетел в Астрахань для расследования причин возгорания в реанимации астраханской инфекционной больницы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Замглавы Росздравнадзора направился в Астрахань после пожара в больнице
  • РИА Новости

«По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко для расследования причин возгорания в отделении реанимации областной инфекционной клинической больницы в Астрахань вылетел замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков», — цитирует ТАСС Кузнецова.

24 декабря сообщалось, что два человека стали жертвами пожара в реанимации областной инфекционной больницы в Астрахани.

Пожарные ликвидировали возгорание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить