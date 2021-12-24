Пожар в реанимации инфекционной больницы в Астрахани ликвидирован
Пожарные ликвидировали возгорание в реанимационном отделении астраханской инфекционной больницы. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
- © Алексей Мальгавко
- РИА Новости
«10:56 — ликвидация на месте пожара», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, всего эвакуированы 16 человек.
Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами пожара в реанимации областной инфекционной больницы в Астрахани.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»