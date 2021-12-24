Пожар в реанимации инфекционной больницы в Астрахани ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание в реанимационном отделении астраханской инфекционной больницы. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

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РИА Новости