«Ъ»: в Москве задержали главу Балтийской промышленной компании Диану Каледину

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В Москве по подозрению в мошенничестве задержали основателя и руководителя Балтийской промышленной компании (БПК) Диану Каледину.
«Ъ»: в Москве задержали главу Балтийской промышленной компании Диану Каледину
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом информирует «Коммерсантъ».

Как отмечается, Каледину заподозрили в мошенничестве с контрактом на поставку оборудования.

По версии следствия, в 2016 году её компания заключила договор с АО «Научно-производственное предприятие «Сигнал». БПК должна была поставить организации универсальное металлообрабатывающее оборудование. 

Как пишет «Коммерсантъ», Каледина поставила компании китайский станок под видом российского по завышенной стоимости.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что бывший глава Калининского района Санкт-Петербурга Иван Громов арестован до 6 февраля по делу о хищении 165 млн рублей. 

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