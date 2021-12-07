Суд арестовал бывшего главу Калининского района Петербурга Громова по делу о мошенничестве

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Бывший глава Калининского района Санкт-Петербурга Иван Громов арестован до 6 февраля по делу о хищении 165 млн рублей. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Суд арестовал бывшего главу Калининского района Петербурга Громова по делу о мошенничестве

«Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Громова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России», — цитирует сообщение РИА Новости.

Громова и его брата Павла обвиняют в мошенничестве на общую сумму 165 млн рублей.

Ранее появилась информация, что уволившийся накануне Громов задержан по делу о мошенничестве.

Также стало известно, что «Единая Россия» приостановит членство экс-главы Калининского района Петербурга.

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