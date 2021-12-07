Суд арестовал бывшего главу Калининского района Петербурга Громова по делу о мошенничестве
«Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Громова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России», — цитирует сообщение РИА Новости.
Громова и его брата Павла обвиняют в мошенничестве на общую сумму 165 млн рублей.
Ранее появилась информация, что уволившийся накануне Громов задержан по делу о мошенничестве.
Также стало известно, что «Единая Россия» приостановит членство экс-главы Калининского района Петербурга.