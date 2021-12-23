В Подмосковье рассказали о ходе реализации программы по социальной газификации

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В Московской области 13 тыс. домов получили топливо по программе «Социальная газификация». Юбилейный пуск состоялся в деревне Шарапово городского округа Чехов.
В Подмосковье рассказали о ходе реализации программы по социальной газификации
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Всего в Чехове в программу включили 90 населённых пунктов. Доступ к газу получат 12 тыс. жителей.

«На сегодняшний день более 34 тыс. жителей Подмосковья смогли подключиться к газу по президентскому проекту», — заявил гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии рассказал о работе по газификации населённых пунктов.

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