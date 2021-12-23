В Подмосковье рассказали о ходе реализации программы по социальной газификации
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Всего в Чехове в программу включили 90 населённых пунктов. Доступ к газу получат 12 тыс. жителей.
«На сегодняшний день более 34 тыс. жителей Подмосковья смогли подключиться к газу по президентскому проекту», — заявил гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии рассказал о работе по газификации населённых пунктов.