Власти Тюменской области рассказали о работе по газификации населённых пунктов

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии рассказал о работе по газификации населённых пунктов.
Власти Тюменской области рассказали о работе по газификации населённых пунктов
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«В Ишиме и Ишимском районе есть ограничение по подаче газа, которое будет скоро устранено, поскольку в конце 2022 года «Газпром» закончит строительство и введёт в эксплуатацию ГРС «Ишим-2», — заявил Моор.

По его словам, газ можно провести бесплатно по программе догазификации, для чего нужно направить заявку на подключение в компании «Газпром газораспределение Север» или «Газпром газификация».

Для негазифицированных населённых пунктов формируется долгосрочная программа. Её параметры станут известны примерно через три месяца.

Ранее телеканал «360» сообщал, что во всех домах Московской области заключили договоры на внутридомовое газовое обслуживание.

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