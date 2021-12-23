В Ижевске рассказали о планах по переселению граждан из аварийного жилья

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До конца 2023 года в Ижевске планируют переселить 1884 жителя в новые квартиры из аварийного жилья.
В Ижевске рассказали о планах по переселению граждан из аварийного жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В столице региона расселят 107 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

«В программу расселения включены аварийные дома из всех районов Ижевска, кроме самого молодого района — Устиновского. Будут расселены дома в центре города, в Восточном посёлке, посёлке Машиностроитель, микрорайоне Позимь и в других микрорайонах старой застройки», — заявил Фарид Губаев, председатель гордумы Ижевска.

По его словам, для выполнения программы планируется построить многоквартирный дом в посёлке Машиностроитель.

Ранее ОТР сообщало, что в Сахалинской области реализовали первую часть программы по расселению из аварийного жилья.

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