В Ижевске рассказали о планах по переселению граждан из аварийного жилья

До конца 2023 года в Ижевске планируют переселить 1884 жителя в новые квартиры из аварийного жилья.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В столице региона расселят 107 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

«В программу расселения включены аварийные дома из всех районов Ижевска, кроме самого молодого района — Устиновского. Будут расселены дома в центре города, в Восточном посёлке, посёлке Машиностроитель, микрорайоне Позимь и в других микрорайонах старой застройки», — заявил Фарид Губаев, председатель гордумы Ижевска.

По его словам, для выполнения программы планируется построить многоквартирный дом в посёлке Машиностроитель.

Ранее ОТР сообщало, что в Сахалинской области реализовали первую часть программы по расселению из аварийного жилья.