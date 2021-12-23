Более 350 тысяч человек посетили экспозицию Москвы в рамках «Экспо-2020»

Более 350 тыс. человек посетили российский павильон с экспозицией Москвы на Всемирной универсальной выставке в Дубае.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Экспозиция и обширная программа Москвы в Дубае стала окном в столицу для сотен тысяч гостей со всего мира. Каждый мог познакомиться с направлениями развития нашего города», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, модернизация городской среды и инфраструктуры, внедрение новых технологий и цифровых инструментов — все изменения последних лет делают город достойной площадкой для проведения «Экспо-2030».

Центром московской экспозиции в Дубае была смотровая площадка — уменьшенная копия парящего моста в парке «Зарядье». Для гостей сделали виртуальную экскурсию «Полёт над Москвой».

Также был проведён показ коллекций московских дизайнеров Moscow Seasons. Created in Moscow. Программа также включала фестиваль Moscow Gastronomic Week.

Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что Москва может обеспечить комфорт и безопасность гостей при организации мероприятий мирового масштаба, что позволяет ей претендовать на проведение Всемирной выставки «Экспо-2030».