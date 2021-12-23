Свияжск посетили 894 тысячи туристов с начала года

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» посетили 894 тыс. туристов в 2021 году.

Об этом сообщает «Реальное время».

«2021 год был для нас успешным с точки зрения привлечённых туристов и проведённых мероприятий. Если быть точным, к нам приехали 894 тыс. человек, мы провели 7233 экскурсии, а наши мероприятия посетили около 60 тыс. человек», — заявил директор музея-заповедника Артём Силкин.

По его словам, в 2022 году, помимо традиционных событий, запланирована серия экспозиций и мероприятий, приуроченных к юбилейной 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая пройдёт и в Казани, и в Свияжске.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».