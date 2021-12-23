Свияжск посетили 894 тысячи туристов с начала года

Короткая ссылка
Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» посетили 894 тыс. туристов в 2021 году.
Свияжск посетили 894 тысячи туристов с начала года
  • © ostrov_sviyazhsk
  • Instagram

Об этом сообщает «Реальное время».

«2021 год был для нас успешным с точки зрения привлечённых туристов и проведённых мероприятий. Если быть точным, к нам приехали 894 тыс. человек, мы провели 7233 экскурсии, а наши мероприятия посетили около 60 тыс. человек», — заявил директор музея-заповедника Артём Силкин.

По его словам, в 2022 году, помимо традиционных событий, запланирована серия экспозиций и мероприятий, приуроченных к юбилейной 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая пройдёт и в Казани, и в Свияжске.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить