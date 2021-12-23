СК возбудил дело из-за перебоев с поставками угля в Локтевском районе Алтайского края

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с перебоями поставок угля в Локтевском районе Алтайского края.
СК возбудил дело из-за перебоев с поставками угля в Локтевском районе Алтайского края
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Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России (халатность)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, в ноябре 2021 года в Локтевском районе были перебои с поставками угля для населения. Люди многократно жаловались на холод в домах, но власти своевременно не смогли решить вопрос теплоснабжения.

«Кроме того, до настоящего времени жители района не могут приобрести уголь в достаточном количестве, что создаёт угрозу здоровью и благополучию граждан», — отметили в ведомстве.

Ранее природоохранная прокуратура организовала проверку по факту аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. ЧП на ТЭЦ привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора «в условиях низкой температуры окружающей среды в городе, до -30 °C».

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