Гендиректора «Крымгеологии» задержали по подозрению в получении взятки
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«Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ГУП РК «Крымгеология». Он подозревается в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК)», — говорится в сообщении.
Мужчина признал свою вину в совершении преступления.
По информации следствия, общий размер взяток составляет около 365 тыс. рублей.
В ноябре в Крыму следствие задержало экс-чиновника мэрии Керчи по подозрению во взяточничестве.