Гендиректора «Крымгеологии» задержали по подозрению в получении взятки

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Генеральный директор компании «Крымгеология» задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Гендиректора «Крымгеологии» задержали по подозрению в получении взятки
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«Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ГУП РК «Крымгеология». Он подозревается в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК)», — говорится в сообщении.

Мужчина признал свою вину в совершении преступления.

По информации следствия, общий размер взяток составляет около 365 тыс. рублей.

В ноябре в Крыму следствие задержало экс-чиновника мэрии Керчи по подозрению во взяточничестве.

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