В Самарской области четыре человека утонули в реке

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В Кировском районе Самары спасатели обнаружили в реке тела четырёх рыбаков. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
В Самарской области четыре человека утонули в реке
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается, в 15:15 в МЧС поступила информация о том, что на реке Самаре в Кировском районе городского округа Самара  спасателями «проведены работы по извлечению тел четырёх погибших рыбаков».

Уточняется, что погибшие — мужчины 1942, 1950, 1954 и 1966 годов рождения. 

В ноябре в пресс-службе прокуратуры Владимирской области сообщили об обнаружении на водоёме близ посёлка Анопино Гусь-Хрустального района тел троих детей восьми и девяти лет с признаками утопления.

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