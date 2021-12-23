В Самарской области четыре человека утонули в реке
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Как отмечается, в 15:15 в МЧС поступила информация о том, что на реке Самаре в Кировском районе городского округа Самара спасателями «проведены работы по извлечению тел четырёх погибших рыбаков».
Уточняется, что погибшие — мужчины 1942, 1950, 1954 и 1966 годов рождения.
В ноябре в пресс-службе прокуратуры Владимирской области сообщили об обнаружении на водоёме близ посёлка Анопино Гусь-Хрустального района тел троих детей восьми и девяти лет с признаками утопления.