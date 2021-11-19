Во Владимирской области утонули трое детей
- РИА Новости
«На берегу водоёма обнаружены тела трёх несовершеннолетних (двух мальчиков и девочки) восьми и девяти лет с признаками утопления», — сообщает пресс-служба.
В прокуратуре объявили о начале проведения проверки по факту гибели детей, в ходе которой выясняются все обстоятельства случившегося.
Проводится опрос родственников, педагогов и одноклассников погибших.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге двое детей без сопровождения взрослых гуляли по замёрзшему озеру и провалились под лёд.