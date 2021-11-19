Во Владимирской области утонули трое детей

Короткая ссылка
В пресс-службе прокуратуры Владимирской области сообщили об обнаружении на водоёме близ посёлка Анопино Гусь-Хрустального района тел троих детей восьми и девяти лет с признаками утопления.
Во Владимирской области утонули трое детей
  • РИА Новости

«На берегу водоёма обнаружены тела трёх несовершеннолетних (двух мальчиков и девочки) восьми и девяти лет с признаками утопления», — сообщает пресс-служба.

В прокуратуре объявили о начале проведения проверки по факту гибели детей, в ходе которой выясняются все обстоятельства случившегося.

Проводится опрос родственников, педагогов и одноклассников погибших.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге двое детей без сопровождения взрослых гуляли по замёрзшему озеру и провалились под лёд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить