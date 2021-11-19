Во Владимирской области утонули трое детей

В пресс-службе прокуратуры Владимирской области сообщили об обнаружении на водоёме близ посёлка Анопино Гусь-Хрустального района тел троих детей восьми и девяти лет с признаками утопления.

«На берегу водоёма обнаружены тела трёх несовершеннолетних (двух мальчиков и девочки) восьми и девяти лет с признаками утопления», — сообщает пресс-служба.

В прокуратуре объявили о начале проведения проверки по факту гибели детей, в ходе которой выясняются все обстоятельства случившегося.

Проводится опрос родственников, педагогов и одноклассников погибших.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге двое детей без сопровождения взрослых гуляли по замёрзшему озеру и провалились под лёд.