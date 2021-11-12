Двое детей утонули в водоёме в Оренбурге

Двое детей без сопровождения взрослых гуляли по замёрзшему озеру в Оренбурге и провалились под лёд. Их тела из водоема извлек местный житель. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Утром двое несовершеннолетних 2015 и 2017 годов рождения без сопровождения взрослых отправились на прогулку к водоёму. Позже они были обнаружены утонувшими и извлечены из водоёма местным жителем», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на месте происшествия были обнаружены следы, «предположительно, свидетельствующие о том, что дети гуляли по льду и провалились под лёд».

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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