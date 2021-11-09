В Сочи возбудили дело по факту гибели ребёнка на железной дороге

Старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская сообщила, что по факту смерти девочки на железной дороге в Лазаревском районе Сочи возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

По данным транспортной полиции, электропоезд сбил девочку около 08:40 в районе железнодорожной станции Якорная Щель. Машинист пытался остановить поезд, но сделать это вовремя не удалось. В результате ребёнок скончался на месте от полученных травм.

Уголовное дело возбудили по ст. 263 ч. 2 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). В рамках расследования дела следователи опрашивают свидетелей и работников локомотивной команды.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае завели уголовное дело после гибели подростка на железнодорожной станции.