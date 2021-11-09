В Сочи возбудили дело по факту гибели ребёнка на железной дороге

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Старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская сообщила, что по факту смерти девочки на железной дороге в Лазаревском районе Сочи возбуждено уголовное дело.
В Сочи возбудили дело по факту гибели ребёнка на железной дороге
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

По данным транспортной полиции, электропоезд сбил девочку около 08:40 в районе железнодорожной станции Якорная Щель. Машинист пытался остановить поезд, но сделать это вовремя не удалось. В результате ребёнок скончался на месте от полученных травм.

Уголовное дело возбудили по ст. 263 ч. 2 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). В рамках расследования дела следователи опрашивают свидетелей и работников локомотивной команды.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае завели уголовное дело после гибели подростка на железнодорожной станции.

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