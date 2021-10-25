В Приморье завели дело после гибели подростка на железнодорожной станции

В Приморском крае завели уголовное дело после гибели подростка на железнодорожной станции.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Приморский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России.

По предварительным данным, 24 октября на 17-м железнодорожном пути станции Спасск-Дальний Дальневосточной железной дороги два 13-летних подростка бегали по вагонам поезда, перевозившего лес.

Дети получили удар высокого напряжения контактным проводом, проходившим над вагонами.

Один пострадавший скончался на месте, второй был госпитализирован, он находится в реанимации.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.

В августе сообщалось о гибели подростка от удара током в Тюменской области.