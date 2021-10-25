В Приморье завели дело после гибели подростка на железнодорожной станции
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Приморский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России.
По предварительным данным, 24 октября на 17-м железнодорожном пути станции Спасск-Дальний Дальневосточной железной дороги два 13-летних подростка бегали по вагонам поезда, перевозившего лес.
Дети получили удар высокого напряжения контактным проводом, проходившим над вагонами.
Один пострадавший скончался на месте, второй был госпитализирован, он находится в реанимации.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.
В августе сообщалось о гибели подростка от удара током в Тюменской области.