Бастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка от удара током в Тюменской области

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля истребовать все материалы по делу о гибели 13-летнего подростка от удара током в Тюменской области.
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка от удара током в Тюменской области
  • © СК РФ

Об этом пишет megatyumen.ru со ссылкой на данные СК России.

Подросток пробрался в незапертую трансформаторную будку и в результате погиб. Его товарищ получил серьёзные травмы.

Уголовное дело было направлено в суд, который вынес оправдательный приговор. В настоящее время данное решение обжалуется. В отношении следователя ишимского отдела СКР, в чьём производстве находилось уголовное дело, назначена служебная проверка.

Также Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата проверить роль энергообеспечивающей организации и доложить обо всех обстоятельствах произошедшего.

Как ранее передавало ФАН, в Хабаровске возбудили уголовное дело по факту падения с высоты подростка в заброшенном здании.

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