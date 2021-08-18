Бастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка от удара током в Тюменской области
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Об этом пишет megatyumen.ru со ссылкой на данные СК России.
Подросток пробрался в незапертую трансформаторную будку и в результате погиб. Его товарищ получил серьёзные травмы.
Уголовное дело было направлено в суд, который вынес оправдательный приговор. В настоящее время данное решение обжалуется. В отношении следователя ишимского отдела СКР, в чьём производстве находилось уголовное дело, назначена служебная проверка.
Также Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата проверить роль энергообеспечивающей организации и доложить обо всех обстоятельствах произошедшего.
Как ранее передавало ФАН, в Хабаровске возбудили уголовное дело по факту падения с высоты подростка в заброшенном здании.