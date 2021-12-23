В Якутии семьи с пятью и более детьми освободят от налога на имущество в 2022 году

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Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что якутские семьи с пятью и более детьми в 2022 году, который объявлен Годом матери, освободят от налога на имущество физических лиц.
В Якутии семьи с пятью и более детьми освободят от налога на имущество в 2022 году
  • РИА Новости

«В Якутии 2022 год объявлен Годом матери, и мы, продолжая богатый опыт республики, рассчитываем за год ускорить решение самых острых проблем материнства и детства… В Год матери планируется полностью освободить семьи с пятью и более детьми от налога на имущество физических лиц и предоставить другие льготы», — приводит ТАСС его слова.

Также он отметил, что в год 100-летия республики будет учреждён целевой капитал «Дети столетия», в рамках которого на каждого родившегося в юбилейный год ребёнка будет предусмотрена выплата в размере 100 тыс. рублей.

Ранее глава Минвостока Алексей Чекунков заявил, что реализация программы «Дальневосточный квартал» и увеличение объёмов строительства позволят снизить стоимость жилья на Дальнем Востоке, на которую пожаловались президенту России Владимиру Путину.

 

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