Психолог Кириллова рассказала, как помочь детям на дистанционном обучении

Клинический психолог Детской городской больницы Нижнего Тагила Оксана Кириллова рассказала, как помочь детям на дистанционном обучении.

В беседе с tagilcity.ru она отметила, что ребёнку нужно соблюдать режим дня, а учебный настрой поможет создать смена домашней одежды на повседневную.

«Если ученик в пятом или шестом классе, родители должны подготовить одежду, в которой он будет присутствовать на видеоконференции. Учитель видит его опрятным, ребёнок выглядит как школьник», — пояснила Кириллова.

По её словам, также предполагается вечерняя прогулка, а если работают кружки, то и их посещение.

«То есть режим дня школьника, вашей семьи оставляем точно таким же. Меняется форма обучения», — сказала психолог.

Как отметила Кириллова, не менее важную роль играет правильно организованное рабочее место ребёнка. Кроме того, необходим отдых между уроками.

«Важно задавать учителю вопросы, если вам или ребёнку что-то непонятно. Не всегда дети могут найти учителя, из-за этого они начинают переживать и нервничать», — добавила эксперт.

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