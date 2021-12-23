СК задержал подозреваемого в оскорблении памяти ветерана в Смоленской области

Короткая ссылка
Следователи задержали жителя Смоленской области, который подозревается в размещении в интернете информации, оскорбляющей память ветерана Великой Отечественной войны. Соответствующая информация приводится на сайте регионального главка СК России.
СК задержал подозреваемого в оскорблении памяти ветерана в Смоленской области
  • РИА Новости

«Следственными органами... по результатам мониторинга СМИ, а также по материалам, поступившим из прокуратуры области и регионального УФСБ России, возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны (ч. 4 ст. 354.1 УК России)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в настоящее время подозреваемый задержан.

В ноябре Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения блогером памятного стенда в Москве. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить