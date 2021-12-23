СК задержал подозреваемого в оскорблении памяти ветерана в Смоленской области
- РИА Новости
«Следственными органами... по результатам мониторинга СМИ, а также по материалам, поступившим из прокуратуры области и регионального УФСБ России, возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны (ч. 4 ст. 354.1 УК России)», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в настоящее время подозреваемый задержан.
В ноябре Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения блогером памятного стенда в Москве.