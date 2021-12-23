В результате ДТП с автобусом в Саратовской области пострадали пять человек

При столкновении автобуса с легковым автомобилем в городе Балашове Саратовской области пострадали пять человек.

«В 14:10 на перекрестке улиц Урицкого и Пугачевской города Балашова произошло столкновение автобуса ПАЗ (маршрут номер 8) под управлением мужчины 1959 года рождения с автомобилем LADA Priora под управлением мужчины 2000 года рождения», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы УГИБДД по региону.

В больницу доставили четырёх пассажиров автобуса, а также пассажира легкового автомобиля — мальчика 2005 года рождения.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием рейсового автобуса в городе Каменске-Уральском Свердловской области пострадали четыре человека.