В результате ДТП с автобусом в Саратовской области пострадали пять человек

Короткая ссылка
При столкновении автобуса с легковым автомобилем в городе Балашове Саратовской области пострадали пять человек.
В результате ДТП с автобусом в Саратовской области пострадали пять человек
  • РИА Новости

«В 14:10 на перекрестке улиц Урицкого и Пугачевской города Балашова произошло столкновение автобуса ПАЗ (маршрут номер 8) под управлением мужчины 1959 года рождения с автомобилем LADA Priora под управлением мужчины 2000 года рождения», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы УГИБДД по региону.

В больницу доставили четырёх пассажиров автобуса, а также пассажира легкового автомобиля — мальчика 2005 года рождения. 

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием рейсового автобуса в городе Каменске-Уральском Свердловской области пострадали четыре человека. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить