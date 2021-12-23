Четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Свердловской области

В ДТП с участием рейсового автобуса в городе Каменске-Уральском Свердловской области пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«В Каменске-Уральском на улице Алюминиевой произошло ДТП с участием рейсового автобуса, движущегося по маршруту №11», — приводит ТАСС сообщение.

В результате инцидента пострадали четыре человека.

По предварительным данным, неустановленный автомобиль, скрывшийся с места ДТП, двигался по улице Алюминиевой, при повороте направо со средней полосы не уступил дорогу автобусу, движущемуся по крайней правой полосе.

Как уточняется, водитель автобуса, чтобы избежать столкновения, вывернул руль и въехал в опору светофора.

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