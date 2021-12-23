Один человек погиб в результате ДТП в Пензенской области

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Один человек погиб и ещё семеро госпитализированы в результате столкновения двух ВАЗ-2110 на трассе Пенза — Кондоль.
Один человек погиб в результате ДТП в Пензенской области
  • РИА Новости

«Предварительная информация: 3-й км автомобильной дороги Пенза — Кондоль, это в районе поворота на село Ивановка, там произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ-2110», — цитирует ТАСС отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Отмечается, что среди пострадавших есть двое детей.

Степень повреждений госпитализированных пока не понятна.

Ранее три человека пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса на Калужском шоссе в Новой Москве.

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