Один человек погиб в результате ДТП в Пензенской области
- РИА Новости
«Предварительная информация: 3-й км автомобильной дороги Пенза — Кондоль, это в районе поворота на село Ивановка, там произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ-2110», — цитирует ТАСС отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Отмечается, что среди пострадавших есть двое детей.
Степень повреждений госпитализированных пока не понятна.
Ранее три человека пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса на Калужском шоссе в Новой Москве.