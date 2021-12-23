В «Авито Услугах» заявили о росте спроса на аренду искусственных ёлок в Москве

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Руководитель отдела маркетинга «Авито Услуг» Иван Чулков заявил, что спрос на аренду искусственных ёлок в Москве вырос на 11% с 15 ноября по 1 декабря.
В «Авито Услугах» заявили о росте спроса на аренду искусственных ёлок в Москве
  • Legion-Media

«С каждым днём декабря цена за аренду становится всё выше. В ноябре посуточная аренда ёлки в Москве стоила от 300 до 600 рублей в зависимости от её длины и объёма. А с 1 декабря цены выросли уже в два раза», — сказал Чулков в беседе с сайтом «Москва 24».

Ещё одним трендом названы услуги новогодних декораторов. За указанный период спрос на них в столице вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о работе ёлочных базаров.

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