Глава Росрыболовства Шестаков прокомментировал ситуацию с ценами на красную икру

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Глава Росрыболовства Илья Шестаков прокомментировал ситуацию с ценами на красную икру.
Глава Росрыболовства Шестаков прокомментировал ситуацию с ценами на красную икру
  • Reuters

«У нас не сильно коррелируется цена у производителя с той ценой, которая реально складывается уже на прилавках магазинов. И в этом проблема. Потому что в этом году — успешная путина», — заявил он в беседе с НТВ.

Как отметил Шестаков, цена на икру у рыбаков снизилась примерно на 20—25%, но цена в магазинах действительно только выросла.

Кроме того, глава Росрыболовства высказался о качестве рыбной продукции. По его словам, если рыбу заморозили в море или привезли охлаждённой на перерабатывающий завод и там подвергли правильной шоковой заморозке, то это рыба прекрасного качества.

«А вот когда, к сожалению, её дефростируют, а ещё дефростируют неправильно (в магазинах, кстати, в том числе), а потом, если вдруг покупатель не купил, и обратно замораживают, а на следующий день обратно дефростируют, то, конечно же, качество этой рыбы уже не соответствует стандартам, которые покупатель хотел бы увидеть», — пояснил он.

Ранее руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова в беседе с ФАН дала советы по покупке икры.

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