В Пермском крае пресекли деятельность нелегальных оружейников

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В Чайковском городском округе Пермского края пресекли деятельность незаконного цеха по производству оружия.
В Пермском крае пресекли деятельность нелегальных оружейников
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По месту проживания нелегальных оружейников изъято 14 единиц огнестрельного оружия со следами кустарной доработки, а также более 14 тыс. боеприпасов.

Среди изъятого оружия — снайперская винтовка Драгунова, пистолет-пулемёт Судаева, АК-74.

Двое фигурантов приговорены к 2 годам и 2 месяцам и 1 году и 11 месяцам лишения свободы, а также к штрафам в размере 20 тыс. и 10 тыс. рублей.

Ранее в Ульяновске состоялся суд над членами ОПГ, организовавшими незаконный канал продажи огнестрельного оружия в интернете.

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