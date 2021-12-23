В Пермском крае пресекли деятельность нелегальных оружейников

В Чайковском городском округе Пермского края пресекли деятельность незаконного цеха по производству оружия.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По месту проживания нелегальных оружейников изъято 14 единиц огнестрельного оружия со следами кустарной доработки, а также более 14 тыс. боеприпасов.

Среди изъятого оружия — снайперская винтовка Драгунова, пистолет-пулемёт Судаева, АК-74.

Двое фигурантов приговорены к 2 годам и 2 месяцам и 1 году и 11 месяцам лишения свободы, а также к штрафам в размере 20 тыс. и 10 тыс. рублей.

Ранее в Ульяновске состоялся суд над членами ОПГ, организовавшими незаконный канал продажи огнестрельного оружия в интернете.