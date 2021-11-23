В Ульяновске осудили двоих торговцев оружием в интернете

В Ульяновске состоялся суд над членами ОПГ, организовавшими незаконный канал продажи огнестрельного оружия в интернете.

Как сообщает mosaica.ru, незаконную деятельность граждан выявили и пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Ульяновской области.

Отмечается, что участники группы использовали фиктивные данные и создали для своей работы несколько страниц в сети. Клиенты переводили деньги за товар на банковские счета, принадлежащие третьим лицам.

Впоследствии в отношении двух членов ОПГ были возбуждены уголовные дела. Суд признал их виновными и назначил им наказание в виде 2,6 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Как ранее передавал телеканал НТВ, в Иркутске вынесли приговор членам банды, которая занималась вымогательством, незаконным оборотом оружия и похищением людей.