Экипажи истребителей Су-27СМ3 отработали прикрытие воздушного патруля над Чёрным морем

Экипажи истребителей Су-27СМ3 Южного военного округа провели учебные полёты, в ходе которых отработали прикрытие воздушного патруля над Чёрным морем.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Лётчики Су-27СМ3 в составе пар сопроводили истребители-бомбардировщики Су-34.

Также они отработали дежурство в воздухе и задачи по обнаружению и сопровождению условных кораблей, которые «намерены» нарушить госграницу.

Тем временем большие десантные корабли «Адмирал Невельской» и «Ослябя» Тихоокеанского флота провели учения по противовоздушной и противодиверсионной обороне в акватории Охотского моря, передаёт «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ТОФ. Манёвры организованы в рамках плана боевой подготовки.

Экипажи отработали противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы из 57-мм артиллерийских установок АК-725.