Экипажи истребителей Су-27СМ3 отработали прикрытие воздушного патруля над Чёрным морем
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Лётчики Су-27СМ3 в составе пар сопроводили истребители-бомбардировщики Су-34.
Также они отработали дежурство в воздухе и задачи по обнаружению и сопровождению условных кораблей, которые «намерены» нарушить госграницу.
Тем временем большие десантные корабли «Адмирал Невельской» и «Ослябя» Тихоокеанского флота провели учения по противовоздушной и противодиверсионной обороне в акватории Охотского моря, передаёт «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ТОФ. Манёвры организованы в рамках плана боевой подготовки.
Экипажи отработали противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы из 57-мм артиллерийских установок АК-725.