Корабли ТОФ провели учения по противовоздушной обороне в Охотском море

Экипажи больших десантных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) «Ослябя» и «Адмирал Невельской» провели учения с артиллерийской стрельбой, отработав задачи по противовоздушной обороне в Охотском море.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В ходе оперативно-тактических манёвров военные задействовали переносные ЗРК «Стрела-2» в рамках сценария по отражению «вражеской» атаки с воздуха. При этом практические пуски ракет не производились.

Отмечается, что экипажи отработали противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы из 57-мм артиллерийских установок АК-725.

Как уточняется, мероприятия прошли успешно.

Ранее ФАН сообщало, что корабли Балтийского флота совершат более десяти дальних походов в 2022 году.