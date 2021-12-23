Корабли ТОФ провели учения по противовоздушной обороне в Охотском море
- © Пресс-служба правительства Сахалинской области
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
В ходе оперативно-тактических манёвров военные задействовали переносные ЗРК «Стрела-2» в рамках сценария по отражению «вражеской» атаки с воздуха. При этом практические пуски ракет не производились.
Отмечается, что экипажи отработали противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы из 57-мм артиллерийских установок АК-725.
Как уточняется, мероприятия прошли успешно.
Ранее ФАН сообщало, что корабли Балтийского флота совершат более десяти дальних походов в 2022 году.