Горячее водоснабжение в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ восстановят 25 декабря
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«Завершить ремонтно-восстановительные работы и полностью восстановить горячее водоснабжение планируется 25 декабря», — цитирует РИА Новости Чекункова.
Ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления.
Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора «в условиях низкой температуры окружающей среды в городе, до -30 °C», сообщили в СК.
Мэрия Улан-Удэ раздаст жителям более 500 тепловых приборов после аварии.