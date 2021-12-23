Горячее водоснабжение в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ восстановят 25 декабря

Горячее водоснабжение в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1 будет полностью восстановлено в субботу, 25 декабря. Об этом заявил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

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«Завершить ремонтно-восстановительные работы и полностью восстановить горячее водоснабжение планируется 25 декабря», — цитирует РИА Новости Чекункова. Ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления. Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора «в условиях низкой температуры окружающей среды в городе, до -30 °C», сообщили в СК. Мэрия Улан-Удэ раздаст жителям более 500 тепловых приборов после аварии.