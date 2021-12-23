В Кирове рассказали о работе городского транспорта в новогодние праздники

Консультант отдела по связям с общественностью и информационной работы аппарата главы города Кирова и Кировской городской думы Михаил Вожегов сообщил о работе общественного транспорта 31 декабря и 1 января.

Об этом сообщает progorod43.

31 декабря и 1 января количество троллейбусов и автобусов сократят, они будут работать по расписанию выходного дня.

В новогоднюю ночь работа транспорта не планируется.

Уточняется, что такой график движения транспорта в праздники связан с тем, что все массовые новогодние городские мероприятия отменены из-за распространения коронавирусной инфекции.

Наряду с этим в Ульяновске продлят время работы общественного транспорта в новогоднюю ночь. Об этом пишет mosaica.ru.

С 18:00 до 23:00 транспорт будет ходить с интервалом 15 минут, а с 23:00 до 01:00 — с интервалом 30 минут.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде продлят работу метрополитена в ночь с 31 декабря на 1 января.