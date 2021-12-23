В Башкирии расследуют убийство священника
- РИА Новости
«Следователями возбуждено уголовное дело по статье УК России «Убийство», подозреваемый в совершении преступления задержан», — приводит РИА Новости сообщение СУ СК России по Башкирии.
Ранее СМИ сообщили, что в Нефтекамске найдено тело убитого священнослужителя. Сообщалось, что на месте случившегося нашли чемоданчик с курительными приспособлениями.
Ранее сообщалось, что уголовное дело об убийстве и о покушении на убийство возбуждено в отношении матери найденных в овраге в селе под Саратовом детей.