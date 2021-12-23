В Башкирии расследуют убийство священника

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело об убийстве священнослужителя.

«Следователями возбуждено уголовное дело по статье УК России «Убийство», подозреваемый в совершении преступления задержан», — приводит РИА Новости сообщение СУ СК России по Башкирии.

Ранее СМИ сообщили, что в Нефтекамске найдено тело убитого священнослужителя. Сообщалось, что на месте случившегося нашли чемоданчик с курительными приспособлениями.

Ранее сообщалось, что уголовное дело об убийстве и о покушении на убийство возбуждено в отношении матери найденных в овраге в селе под Саратовом детей.