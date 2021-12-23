Заседание Госсовета и Совета по науке состоится 24 декабря

На заседании Госсовета и Совета по науке, которое пройдёт 24 декабря, будут подведены итоги и выдвинуты предложения по новой долгосрочной программе.

«Планируется подвести итоги мероприятий в рамках завершающегося Года науки, а также представить предложения по разработке новой долгосрочной программы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Кремля.

В рамках заседания свои доклады представят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председатель комиссии Госсовета по направлению «Наука», губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также президент РАН Александр Сергеев и ректор МГУ Виктор Садовничий.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в интервью RT подвёл предварительные итоги Года науки и технологий.

По его словам, такого количества мероприятий и вовлечённости профессионального сообщества, как в рамках Года науки и технологий, прежде ещё не было.