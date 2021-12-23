В Улан-Удэ частично отключат уличное освещение после аварии на ТЭЦ

В Улан-Удэ частично отключат уличное освещение, заявили в оперштабе Бурятии.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Для стабилизации ситуации принято решение отключить уличное освещение частного сектора и спальных районов города, что поможет снизить нагрузку на городские электросети», — отмечается в сообщении.

В штабе также подчеркнули, что на данный момент электроснабжение города стабильно.

Ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления.

Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора «в условиях низкой температуры окружающей среды в городе — до -30 °C», сообщили в СК.

Мэрия Улан-Удэ раздаст жителям более 500 тепловых приборов после аварии.