Росмолодёжь и Ростуризм запустят новый проект «Больше, чем работа»

Росмолодёжь и Ростуризм в 2022 году запустят проект «Больше, чем работа». Он позволит участникам путешествовать по России, стажироваться на предприятиях, получать знания и впоследствии трудоустроиться.

Об этом пишет Life.ru.

«Этот проект является отличным примером межведомственного взаимодействия. Он удовлетворит запрос органов власти и бизнеса в квалифицированных кадрах. Также он поможет студенческой молодёжи пройти стажировку и устроиться на работу по профилю. Здесь Росмолодёжь будет помогать региональному бизнесу проводить работу по выявлению, подбору и обучению молодых кадров», — объяснила руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Как ранее сообщала интернет-газета «Взгляд», полуфиналисты и финалисты первого и второго сезонов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» награждены поездками по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».