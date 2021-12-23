После аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ запустили резервные котлы

Теплоэнергетики запустили ещё один резервный котёл на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где произошла авария, сообщили в оперштабе Бурятии.

«На данную минуту котел №3 запущен, который был резервный, и буквально через два-три часа он будет выдавать тепло, будет запущен в схему», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее для поддержания параметров теплоносителя запустили котёл №2. В работе находятся первый, второй и пятый котлы.

Ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления.

Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора «в условиях низкой температуры окружающей среды в городе — до -30 °C», сообщили в СК.

Мэрия Улан-Удэ раздаст жителям более 500 тепловых приборов после аварии.