После аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ запустили резервные котлы
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«На данную минуту котел №3 запущен, который был резервный, и буквально через два-три часа он будет выдавать тепло, будет запущен в схему», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее для поддержания параметров теплоносителя запустили котёл №2. В работе находятся первый, второй и пятый котлы.
Ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления.
Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора «в условиях низкой температуры окружающей среды в городе — до -30 °C», сообщили в СК.
Мэрия Улан-Удэ раздаст жителям более 500 тепловых приборов после аварии.