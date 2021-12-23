Участники пресс-конференции Путина в Манеже проходят дезинфекцию серебром

Организаторы пресс-конференции президента России Владимира Путина установили в Манеже дезинфицирующие рамки для обработки серебром всех гостей мероприятия.

Об этом рассказала пресс-секретарь, советник управляющего делами главы государства Елена Крылова в эфире канала «Россия 24».

«Это такой уникальный прибор, который специально будет обрабатывать серебром всех входящих на пресс-конференцию журналистов», — цитирует Крылову РИА Новости.

Она также заверила в безопасности этой дезинфекции.

Ранее стало известно, что на пресс-конференцию Путина аккредитованы 507 представителей СМИ.