Участники пресс-конференции Путина в Манеже проходят дезинфекцию серебром

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Организаторы пресс-конференции президента России Владимира Путина установили в Манеже дезинфицирующие рамки для обработки серебром всех гостей мероприятия.
Участники пресс-конференции Путина в Манеже проходят дезинфекцию серебром
  • РИА Новости

Об этом рассказала пресс-секретарь, советник управляющего делами главы государства Елена Крылова в эфире канала «Россия 24».

«Это такой уникальный прибор, который специально будет обрабатывать серебром всех входящих на пресс-конференцию журналистов», — цитирует Крылову РИА Новости.

Она также заверила в безопасности этой дезинфекции. 

Ранее стало известно, что на пресс-конференцию Путина аккредитованы 507 представителей СМИ.

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