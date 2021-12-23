На пресс-конференцию Путина аккредитованы 507 представителей СМИ

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На пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдёт 23 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж», аккредитованы 507 человек.
На пресс-конференцию Путина аккредитованы 507 представителей СМИ
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, из-за эпидемиологической ситуации аккредитация журналистов проходила по-новому, пресс-служба Кремля сама приглашала работников СМИ.

«В доковидную эпоху аккредитацию получали больше тысячи человек, теперь только 507, но со всей страны: президентский пул, сотрудники региональных, зарубежных изданий, даже СМИ, причисленные к иноагентам», — отмечает агентство.

Журналисты будут находиться с президентом в одном зале, но на отдалении, социальная дистанция будет соблюдена, между стульями сохранят расстояние 1,5 м.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил, что статус иноагента не помешает таковым СМИ задавать президенту вопросы.

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