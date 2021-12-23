На пресс-конференцию Путина аккредитованы 507 представителей СМИ
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, из-за эпидемиологической ситуации аккредитация журналистов проходила по-новому, пресс-служба Кремля сама приглашала работников СМИ.
«В доковидную эпоху аккредитацию получали больше тысячи человек, теперь только 507, но со всей страны: президентский пул, сотрудники региональных, зарубежных изданий, даже СМИ, причисленные к иноагентам», — отмечает агентство.
Журналисты будут находиться с президентом в одном зале, но на отдалении, социальная дистанция будет соблюдена, между стульями сохранят расстояние 1,5 м.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил, что статус иноагента не помешает таковым СМИ задавать президенту вопросы.